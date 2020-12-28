В Бурятии сохранится холодная погода

Днём местами по республике -30, -35 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -29, -35, местами -40, -45, по Прибайкалью при снеге -21, -26, днём -23, -29, местами -30, -35, по Прибайкалью местами до -17.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 13 м/с. Температура ночью -29, -31, днём -24, -26.
Награждение прошло в минувшую пятницу
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