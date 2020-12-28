В Бурятии сохранится холодная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -29, -35, местами -40, -45, по Прибайкалью при снеге -21, -26, днём -23, -29, местами -30, -35, по Прибайкалью местами до -17. В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 13 м/с. Температура ночью -29, -31, днём -24, -26.

Читают сейчас

Жители Бурятии стали чаще страдать тревожными расстройствами Общество, Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Еланова

