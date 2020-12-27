Стала известна дата прощания с бывшим первым зампредом правительства Бурятии

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Жители Бурятии стали чаще страдать тревожными расстройствами Общество, Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Еланова

