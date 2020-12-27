Панихида пройдёт в ФСК
Прощание с Иннокентием Матвеевичем Егоровым состоится 29 декабря с 11.00 до 13.00 в ФСК. «Панихида пройдёт с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности», - отметили в пресс-службе правительства республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иннокентий Егоров скончался на 71-м году жизни. Глава Бурятии Алексей Цыденов и правительство республики принесли соболезнования родным и близким Иннокентия Матвеевича в связи с его безвременной кончиной.
Алексей Цыденов дал поручение по созданию правительственной комиссии по организации похорон.
Иннокентий Егоров отработал первым зампредом правительства Бурятии почти 13 лет. Он ушёл в отставку после прихода в Бурятию Алексея Цыденова. На посту первого зампреда Егоров запомнился волевым и часто жёстким руководителем.
Стала известна дата прощания с бывшим первым зампредом правительства Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Панихида пройдёт в ФСК
Частая смена вывесок — обычное явление в столице Бурятии
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Тункинского района
Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Еланова
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки
В Улан-Удэ суд отпустил Баира Жамбалова из-под домашнего ареста
Деньги направят на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Павел Шубин поздравил с праздником в горах Тунки
Короткометражный фильм сняли учащиеся школы №42
Сегодня, 27 декабря, российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник и 30-летие министерства. О том, как было создано МЧС России, с чего начиналась его деятельность в Бурятии и каково это – разгребать завалы и искать людей, рассказал Владимир Зинов, спасатель первого класса
Построение автоёлки в преддверии праздника стало традицией
За сутки выявили 196 новых больных
Днём в Улан-Удэ до -24
Общество, 26.12.2020
Усиленную подготовку к мероприятию начали специалисты РЭБ ВВО
Общество, 26.12.2020
На нём будут представлены соревнования по уличным видам спорта