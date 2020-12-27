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В Улан-Удэ вручили награды за вклад в защиту населения Бурятии

В Улан-Удэ вручили награды за вклад в защиту населения Бурятии
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Награждение прошло в минувшую пятницу

25 декабря специалистам Республиканского агентства ГО и ЧС, работникам Государственной противопожарной службы Бурятии и волонтёрам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вручили награды в ГУ МЧС России по Бурятии. Награждение состоялось в преддверии Дня спасателя РФ.

Наградами были удостоены Николай Фёдоров – водитель пожарного автомобиля пожарной части №43 3-го Заиграевского ОГПС РБ, Иван Иванов – начальник отдела предупреждения ЧС, Людмила Крушевская - ведущий специалист отдела кадров и делопроизводства, а также Вероника Ерофеева – координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Бурятии.

Грамоты и медали были вручены за высокие показатели в служебной деятельности, за вклад в защиту населения и территории Бурятии от ЧС, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


награждение
 
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