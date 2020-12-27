В Улан-Удэ открылась выставка «Душа степи»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки



В Улан-Удэ открылась персональная выставка Цырен-Намжила Очирова «Душа степи», посвящённая 100-летию со дня рождения художника. На выставке мастера в Художественном музее имени Сампилова представлено более 50 графических работ из коллекции национального музея Бурятии, республиканского центра народного творчества, семьи художника, а также деревянные работы из школьного краеведческого музея села Могсохон Кижингинского района.



- Творчество бурятского художника-самородка из Кижинги удивляет, поражает и восхищает не одно поколение любителей искусства. Стиль художника неповторим и индивидуален. Его иллюстрации к фольклорно-этнографическим трудам, а позднее и самостоятельные графические работы – явление уникальное, самобытное, неповторимое в истории бурятского и мирового искусства. Цырен-Намжил Очиров был разносторонне одарённым человеком, хорошо знал историю малой родины, прекрасно разбирался в этнографии и фольклоре своего народа и, будучи непрофессиональным художником, смог вписать свое имя в историю бурятского изобразительного искусства, - отметили в музее.



Работы художника хранятся в частных коллекциях Германии, Японии, США, Монголии, а также в государственных музеях Москвы, Суздаля, Владимира, Каунаса, Иркутска, Читы и Улан-Удэ.



Возрастное ограничение – 0+

