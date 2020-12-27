Бурятия получила 310 млн из федерального бюджета

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Деньги направят на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности бюджета



Дополнительные дотации из федерального бюджета получила Республика Бурятия в соответствии с распоряжением правительства России от 24 декабря 2020 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Финансирование в размере 310 млн рублей будет направлено на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета.

