Главный спасатель Бурятии записал поздравление в горах

Сегодня, 27 декабря, российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник и 30-летие министерства. О том, как было создано МЧС России, с чего начиналась его деятельность в Бурятии и каково это – разгребать завалы и искать людей, рассказал Владимир Зинов, спасатель первого класса