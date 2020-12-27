 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 декабря

26 декабря

25 декабря

Популярное

Главный спасатель Бурятии записал поздравление в горах

Общество, 
Павел Шубин поздравил с праздником в горах Тунки

27 декабря в России отмечается День спасателя. Начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин записал видеопоздравление в горах Тункинского района.

Он поздравил с профессиональным праздником всех коллег, а отдельно выделил «своих» спасателей.

- Отдельное им спасибо за то, что в такое трудное время остаются верными своему делу. Всем вам здоровья, мирного неба, - сказал Павел Шубин.

Также он пожелал «поменьше боевых выездов и побольше учебных».

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, в 2020 году при пожарах и аварийно-спасательных работах было спасено свыше 500 человек. Эвакуировано 285 человек. Спасено материальных ценностей на сумму 76,8 миллионов рублей.

«Байкал-Daily» также представлял интервью с бурятским опытным спасателем первого класса Владимиром Николаевичем Зиновым. Он рассказал о становлении МЧС, с чего начиналась его деятельность в Бурятии и каково это – разгребать завалы и искать людей.


спасатели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылась выставка «Душа степи»
В Улан-Удэ открылась выставка «Душа степи»
Общество, 27.12.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки
Депутат Госдумы обратится в Генпрокуратуру из-за изменения меры пресечения Жамбалову
Депутат Госдумы обратится в Генпрокуратуру из-за изменения меры пресечения Жамбалову
Общество, 27.12.2020
В Улан-Удэ суд отпустил Баира Жамбалова из-под домашнего ареста
Бурятия получила 310 млн из федерального бюджета
Бурятия получила 310 млн из федерального бюджета
Общество, 27.12.2020
Деньги направят на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Главный спасатель Бурятии записал поздравление в горах
Главный спасатель Бурятии записал поздравление в горах
Общество, 27.12.2020
Павел Шубин поздравил с праздником в горах Тунки
Фильм школьников Улан-Удэ попал на три международных фестиваля
Фильм школьников Улан-Удэ попал на три международных фестиваля
Общество, 27.12.2020
Короткометражный фильм сняли учащиеся школы №42  
«Улан-Удэ не раз находился на грани катастрофы»
«Улан-Удэ не раз находился на грани катастрофы»
Общество, 27.12.2020
Сегодня, 27 декабря, российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник и 30-летие министерства. О том, как было создано МЧС России, с чего начиналась его деятельность в Бурятии и каково это – разгребать завалы и искать людей, рассказал Владимир Зинов, спасатель первого класса
«Умейте радоваться мелочам»: В Улан-Удэ водители выстроили из машин ёлку
«Умейте радоваться мелочам»: В Улан-Удэ водители выстроили из машин ёлку
Общество, 27.12.2020
Построение автоёлки в преддверии праздника стало традицией
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 25 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 25 тысяч
Общество, 27.12.2020
За сутки выявили 196 новых больных
В Бурятии военные проведут конкурс «Электронный рубеж»
В Бурятии военные проведут конкурс «Электронный рубеж»
Общество, 26.12.2020
Усиленную подготовку к мероприятию начали специалисты РЭБ ВВО
В Чите пройдёт молодёжный фестиваль «Урбан Фест»
В Чите пройдёт молодёжный фестиваль «Урбан Фест»
Общество, 26.12.2020
На нём будут представлены соревнования по уличным видам спорта
В Улан-Удэ провели этнокультурный праздник «Рождественская звезда»
В Улан-Удэ провели этнокультурный праздник «Рождественская звезда»
Общество, 26.12.2020
Национальные центры рассказали студентам о рождественских традициях
Самыми красивыми местами Забайкалья назвали дацаны, гору и Нерчинск
Самыми красивыми местами Забайкалья назвали дацаны, гору и Нерчинск
Общество, 26.12.2020
Федеральный эксперт в сфере туризма составил топ мест региона
В Бурятии «Спутником-V» вакцинировали персонал медцентра ВВО
В Бурятии «Спутником-V» вакцинировали персонал медцентра ВВО
Общество, 26.12.2020
Вакцина была доставлена вертолётом из Забайкальского края
Спортсмены Иркутской области завоевали 18 медалей по джиу-джитсу
Спортсмены Иркутской области завоевали 18 медалей по джиу-джитсу
Общество, 26.12.2020
Международный турнир «AJP Russia National Pro Gi & No Gi» прошёл 20 декабря в Москве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^