Павел Шубин поздравил с праздником в горах Тунки
27 декабря в России отмечается День спасателя. Начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин записал видеопоздравление в горах Тункинского района.
Он поздравил с профессиональным праздником всех коллег, а отдельно выделил «своих» спасателей.
- Отдельное им спасибо за то, что в такое трудное время остаются верными своему делу. Всем вам здоровья, мирного неба, - сказал Павел Шубин.
Также он пожелал «поменьше боевых выездов и побольше учебных».
По данным республиканского агентства ГО и ЧС, в 2020 году при пожарах и аварийно-спасательных работах было спасено свыше 500 человек. Эвакуировано 285 человек. Спасено материальных ценностей на сумму 76,8 миллионов рублей.
«Байкал-Daily» также представлял интервью с бурятским опытным спасателем первого класса Владимиром Николаевичем Зиновым. Он рассказал о становлении МЧС, с чего начиналась его деятельность в Бурятии и каково это – разгребать завалы и искать людей.
Главный спасатель Бурятии записал поздравление в горах
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Сегодня, 27 декабря, российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник и 30-летие министерства. О том, как было создано МЧС России, с чего начиналась его деятельность в Бурятии и каково это – разгребать завалы и искать людей, рассказал Владимир Зинов, спасатель первого класса
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