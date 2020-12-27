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Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 25 тысяч

Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 25 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки выявили 196 новых больных

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 27 декабря зарегистрировано 25 151 случаев заражения COVID-19. 54% (13 567) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 196 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 146 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4156 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 176 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 22327 человек, в том числе 237 за сутки. Дополнительно снято с наблюдения 417 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 1410 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1057. В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2528 коек, занято – 1410, свободно – 1118 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,8%.

Амбулаторное лечение проходят 842 пациента с COVID-19, наблюдается 4210 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 572 человек, в том числе за сутки 5 пациентов.


коронавирус
 
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