Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 25 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За сутки выявили 196 новых больных



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 27 декабря зарегистрировано 25 151 случаев заражения COVID-19. 54% (13 567) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 196 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 146 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4156 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 176 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 22327 человек, в том числе 237 за сутки. Дополнительно снято с наблюдения 417 пациентов.



В стационарах Бурятии получают лечение 1410 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1057. В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2528 коек, занято – 1410, свободно – 1118 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,8%.



Амбулаторное лечение проходят 842 пациента с COVID-19, наблюдается 4210 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 572 человек, в том числе за сутки 5 пациентов.





