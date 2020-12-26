В главном ледовом городке Улан-Удэ открылся каток

Здесь «летят по небу» сани Санта-Клауса с двумя оленями в упряжке, «плывёт» волшебный лебедь-ледяная чаша, на катке играет светомузыка.







Также горожан поздравляют ледяные светящиеся буквы со словами «С новым годом! Шэнэ Жэлээр!»











В пятницу, 25 декабря, открылся каток с арендой коньков в ледовом городке на площади Советов Улан-Удэ.Аренда коньков работает в выходные дни с 10 утра до 21 вечера, в будние дни с 11 утра до 21 вечера. Один час стоит 150 рублей. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм количество одновременно катающихся ограничено до 20 человек. Каток очищают от снега раз в день уборщики комбината по благоустройству, сообщили в комитете городского хозяйства.В комитете пояснили, что со своими коньками вход бесплатный, а время катания не ограничено.Для удобства родителей и зрителей открыта удобная смотровая площадка.Также в ледовом городке работают шесть торговых павильонов, в которых продают напитки, выпечку, сладости и пр.На горках дежурят волонтёры и дружинники. Они регулируют спуск и обеспечивают безопасность детей от столкновения и ударов друг об друга в конце спуска.Территорию городка регулярно патрулируют наряды полиции.Ежедневно с 17 часов одновременно с включением городского уличного освещения начинают подсвечиваться все ледяные скульптуры в ледовом городке.В честь победы на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» красиво подсвечивается скульптура мужчины и женщины с буузами.