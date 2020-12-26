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В главном ледовом городке Улан-Удэ открылся каток

В главном ледовом городке Улан-Удэ открылся каток
Общество,  Фото:предоставлено комитетом городского хозяйства
По вечерам ледовый городок становится особенно привлекательным

В пятницу, 25 декабря, открылся каток с арендой коньков в ледовом городке на площади Советов Улан-Удэ.

Аренда коньков работает в выходные дни с 10 утра до 21 вечера, в будние дни с 11 утра до 21 вечера. Один час стоит 150 рублей. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм количество одновременно катающихся ограничено до 20 человек. Каток очищают от снега раз в день уборщики комбината по благоустройству, сообщили в комитете городского хозяйства.

В комитете пояснили, что со своими коньками вход бесплатный, а время катания не ограничено.

Для удобства родителей и зрителей открыта удобная смотровая площадка.

Также в ледовом городке работают шесть торговых павильонов, в которых продают напитки, выпечку, сладости и пр.

На горках дежурят волонтёры и дружинники. Они регулируют спуск и обеспечивают безопасность детей от столкновения и ударов друг об друга в конце спуска.

Территорию городка регулярно патрулируют наряды полиции.

Ежедневно с 17 часов одновременно с включением городского уличного освещения начинают подсвечиваться все ледяные скульптуры в ледовом городке.

Здесь «летят по небу» сани Санта-Клауса с двумя оленями в упряжке, «плывёт» волшебный лебедь-ледяная чаша, на катке играет светомузыка.


В честь победы на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» красиво подсвечивается скульптура мужчины и женщины с буузами.

Также горожан поздравляют ледяные светящиеся буквы со словами «С новым годом! Шэнэ Жэлээр!»




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