Усиленную подготовку к мероприятию начали специалисты РЭБ ВВО
В соединениях общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) готовятся к конкурсу «Электронный рубеж». Программа конкурса предполагает проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин.
Конкурсанты состязаются в тактико-специальной, специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполняют ряд заданий по военной топографии. Особенность проведения конкурса и состязаний заключается в использовании современных средств РЭБ, предназначенных для обнаружения источников радиоизлучения, определения местоположения, координаты объекта и радиоэлектронному подавлению всех видов радиосвязи, в том числе сотовой.
Состязания предусматривают прохождение военнослужащими специального маршрута с препятствиями. Так, специалисты РЭБ преодолевают условно зараженный участок местности в общевойсковом защитном комплекте, оказывают первую медицинскую помощь, эвакуируют условно раненого, выполняют нормативы по огневой подготовке. После чего военнослужащие на время развертывают комплексы РЭБ, определяют источники радиоэлектронного излучения. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные проведут конкурс «Электронный рубеж»
Общество, Фото:
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