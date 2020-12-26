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В Иркутской области выбрали лучшего «олимпийца»

В Иркутской области выбрали лучшего «олимпийца»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Им стал стрелок Артём Черноусов

Лучшим спортсменом Иркутской области 2020 года по олимпийским видам спорта стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко, заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе Артём Черноусов.

В конце января уходящего года Артём Черноусов занял второе место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе «H&N Cup 2020» в Германии. Он стал вторым в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Затем в феврале в Чехии иркутский стрелок завоевал три медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Гран-При Пльзень 2020». Артём выиграл золотую и серебряную награды в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Второе место он также занял в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар.

В марте в польском городе Вроцлав Артём Черноусов стал трёхкратным чемпионом Европы. Он одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин и смешанных пар, а также победил в составе команды.

В 2020 году Артём Черноусов неоднократно становился победителем и призёром всероссийских соревнований. Он является кандидатом в олимпийскую сборную команду России.

Артём тренируется у заслуженного тренера России Галины Корзун. По итогам 2020 года Галина Николаевна стала лучшим тренером Иркутской области по олимпийским видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
спорт Иркутская область
 
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