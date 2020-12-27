На крайнем севере в Бурятии температура опускалась до -48

Днём в Улан-Удэ до -24



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 декабря по республике местами небольшой снег, позёмка. Ветер западный 6-11, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -24-29, местами -34-39, по Прибайкалью и местами южным районам -18-23, днём -23-28, местами по Прибайкалью и югу -17-22, по крайнему северу ночью -43-48, днём -33-38.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -24-26, днём 22-24.

