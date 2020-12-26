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В Бурятии детям сделал подарки полицейский Дед Мороз

В Бурятии детям сделал подарки полицейский Дед Мороз
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Детям подарили нужные подарки

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские Иволгинского района вместе представителями органов опеки и попечительства вручили подарки 27 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Подарки приобретены, исходя из потребностей каждой семьи. Полицейские выяснили, в каких вещах нуждается конкретный ребенок, а родители предоставили размеры одежды и обуви, - сообщили в МВД по Бурятии.

Врио начальника ОМВД России по Иволгинскому району подполковник полиции Александр Биликтуев пожелал здоровья, хороших оценок и напомнил о правилах личной безопасности во время зимних каникул.

Полицейские подарили ребятишкам тёплые зимние куртки, обувь и сладости.
дети полиция благотворительность
 
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