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Бурятский тренер по боксу получил награду минспорта России

Бурятский тренер по боксу получил награду минспорта России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Воспитанницы Бадма Бадмаева берут медали чемпионатов мира

Тренер по боксу республиканской спортивной школы олимпийского резерва Бадма Бадмаева получил нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» министерства спорта России.

Бадма Цыренович благодаря своему огромному опыту сумел воспитать множество чемпионов всероссийского, европейского и мирового уровня. В числе его воспитанников, например, мастер спорта России международного класса Кристина Ткачёва, победительница первенства Европы и первенства мира, двукратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы-2018, бронзовый призёр чемпионата мира-2018.

Ещё одна воспитанница Людмила Воронцова на сегодняшний день одна из лидеров в стране в своей весовой категории. В 2019 году она выиграла чемпионат России и завоевала серебро домашнего чемпионата мира.

Под умелым руководством Бадмы Бадмаева сборная команда России успешно выступает на соревнованиях самого высокого уровня, отмечают в минспорта Бурятии.

- Бадма Цыренович, гордимся, любим, ценим! Пусть наград становится больше как у вас, так и у ваших учеников, - поздравил тренера министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



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