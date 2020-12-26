Экскурсию устроили сотрудники МЧС
Активисты «Молодёжки ОНФ» посетили Музей истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии.
Молодые люди познакомились с историческими материалами и экспонатами музея, погрузились в историю и развитие пожарно-спасательного дела в республике, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Делясь своими впечатлениями, участники команды «Молодежка ОНФ» отметили, что узнали много интересного о службе и подвигах пожарных.
- От наших действий зависит, будут ли наши дети ценить и уважать нелегкий труд пожарных и спасателей республики, - рассказывает главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Елена Мальцева.
В конце мероприятия сотрудники МЧС наградили победителей конкурса творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответ участники команды вручили инспекторам государственного пожарного надзора благодарственные письма за совместную работу.
В Бурятии «Молодёжку ОНФ» сводили в музей
Общество, Фото:
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