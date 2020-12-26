В Бурятии «Спутником-V» вакцинировали персонал медцентра ВВО

Вакцина была доставлена вертолётом из Забайкальского края



В поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа в Бурятии вакцинировали 80 человек медицинского персонала многофункционального медицинского центра, которые постоянно находятся в зоне риска.



Перед процедурой все прошли тщательный медицинский осмотр. Прививание осуществлено внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трёхнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины. В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлен контроль состояния их здоровья.



Ранее вакцина была доставлена из федерального центра самолётом военно-транспортной авиации в Забайкальский край. После чего вертолётом, в условиях необходимых для сохранения свойств препарата, её доставили на аэродром Восточный в Бурятии.



Напомним, что первый комплект отечественной вакцины получили 15 человек в начале декабря текущего года из числа командования общевойсковым объединением ВВО. По истечении 21 дня после первого прививания, медперсонал осуществил повторное вакцинирование военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

