Танцор из Бурятии выпустил необычный клип

Танцор Тимур Базаров из Бурятии выпустил новый клип «Recall Graded 4». Это видео про поиск собственного голоса среди городского шума, обилия продуктов и выбора в супермаркете жизни, отмечают в министерстве культуры Бурятии.







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— Идея музыкального видео родилась, когда я проводила карантин на даче у озера, появилась возможность остановиться и подумать. В такие моменты контраст между шумным мегаполисом и тишиной природы ощущается острее. Я рассказала об идее Никите Буланову, он бодро поддержал и стал визуальным художником проекта. Тимур Базаров, танцор, который снимался в видео, во многом похож на главного героя, поэтому его танец стал движущей силой и танцем освобождения, — рассказала автор идеи Елена Голышева. — Во время работы над клипом, мы с командой отправились в небольшую экспедицию на Байкал, в таёжные леса и даже нашли песчаную дюну. В Бурятии можно найти абсолютно всё: от гор и равнин, до песков и полей с золотой рожью. Это был определённо самый красивый скаутинг локаций. Мы, можно сказать тоже прошли свой путь, чтобы наполниться и выпустить эту работу.







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В клипе решили поставить проблему жизни в эпоху массового потребления, когда человек перестаёт ощущать себя частью природы и наносит вред экологии своими действиями. Внутренний конфликт героя порождает движение, и чтобы наполниться вновь, он проходит свой уникальный путь к свободе.