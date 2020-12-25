Мультфильм «Дед Мороз и Серый волк» переозвучили на бурятском









Возрастное ограничение 0+



В преддверии Нового года центр развития бурятской культуры Забайкальского края перевёл на бурятский язык и озвучил мультфильм «Дед Мороз и Серый волк» из золотого фонда советской мультипликации, созданный в 1978 году режиссёром-мультипликатором Витольдом Бордзиловским.- Работа осуществлена в целях сохранения и популяризации бурятского языка, привития интереса и любви к родному языку. Мультфильм рассчитан на широкий круг зрителей, сообщает пресс-служба центра.Автор перевода мультфильма – Солбон Жамбалов. Перевод песен сделала Долгорма Долгоржапова. Звукорежиссуру и монтаж выполнил Далай Цыдыпов. Роли озвучили сотрудники учреждения. Участие в музыкальном озвучивании мультфильма также приняла народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова.