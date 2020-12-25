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В Улан-Удэ люди страдают в Матрице

В Улан-Удэ люди страдают в Матрице
Общество, 
В Матрице огромный ворох проблем

В Улан-Удэ решают проблемы инфраструктуры в микрорайона Матрица.

Микрорайон Матрица находится в черте Улан-Удэ, в нескольких километрах от Спиртзаводской трассы. В основном это густой лес и несколько далеко стоящих друг от друга жилых домов. Но на бумаге здесь должен быть большой посёлок, рассказали в пресс-службе парламента Бурятии.

С 1991 года выделено 2140 земельных участков. Оформлены в собственность только 10 из них. Участки выделяли работникам тонкосуконного комбината, «БурСтроя», моторного завода и жителям посёлка Лесной. Кому удалось построить дома, приходится сталкиваться с инфраструктурными проблемами.

Жилищно-строительный кооператив «Буян», находящийся в микрорайоне Матрица, совместно с собственниками участков проводит линию электропередач. Поэтому свет есть только в домах вблизи ЛЭП. Дальше ни сетей электроснабжения, ни воды, ни подъездных путей.

- Все шумят, все владельцы. Только знают жаловаться: город должен провести, город должен, - говорит председатель жилищно-строительного кооператива «Буян» Эльвира Самбарова.

В этом году за счёт за счёт инфраструктурных средств удалось выделить 800 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации. Теперь требуются средства уже на реализацию этой проектно-сметной документации, нужно более 70 миллионов рублей. Проведение электричества планируется включить в республиканскую программу.


инфраструктура
 
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