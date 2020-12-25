У осуждённых проверили знания по истории
В День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил в лечебно-исправительном учреждении №5 в Бурятии (здесь содержатся осуждённые с туберкулёзом) прошло мероприятие, приуроченное к памятной дате.
В библиотеке учреждения прошла книжная выставка, на которой была представлена литература, повествующая об этом важном событии в истории нашей страны.
Также осуждённые участвовали в викторине на знание исторических фактов ключевого сражения Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённым в Бурятии рассказали о взятии турецкой крепости
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следующий виртуальный тур женщины совершат в Таиланд
Идея видео в контрасте между шумным мегаполисом и тишиной природы
В Матрице огромный ворох проблем
На звание лучшего спортсмена года претендовали борцы и лучники
У осуждённых проверили знания по истории
Бурятия получит спортивное оборудование, инвентарь и экипировку
Бурятский омбудсмен назвала число участников протестной акции на ТЭЦ
Новогодние угощения из холодильника раздадут всем желающим
План по вакцинации практически выполнен
С протестующими работниками вновь встретилась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова
В рамках празднования 75-летия Великой Победы в этом году в районе прошло 75 мероприятий
В ролике сняли природные красоты и байкальскую нерпу
На закупку средств защиты потратили свыше 42 млн рублей
Клип снят на песню «Аянай шубууд»
В Бурятии набирает обороты подготовка ко всероссийской переписи