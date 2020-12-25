Осуждённым в Бурятии рассказали о взятии турецкой крепости

У осуждённых проверили знания по истории



В День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил в лечебно-исправительном учреждении №5 в Бурятии (здесь содержатся осуждённые с туберкулёзом) прошло мероприятие, приуроченное к памятной дате.



В библиотеке учреждения прошла книжная выставка, на которой была представлена литература, повествующая об этом важном событии в истории нашей страны.



Также осуждённые участвовали в викторине на знание исторических фактов ключевого сражения Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

