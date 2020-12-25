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Благотворители выделили на детский спорт в Бурятии миллион рублей

Благотворители выделили на детский спорт в Бурятии миллион рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия получит спортивное оборудование, инвентарь и экипировку

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе экспедиция олимпийской делегации во главе с руководителем всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодёжи России» Натальей Боярской посетила четыре района Бурятии: Баргузинский, Кабанский, Селенгинский и Прибайкальский.

Одним из главных результатов поездки стало утверждение материальной помощи для республики в размере миллиона рублей от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

- Спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для физкультурно-спортивных организаций в районах республики появится уже в начале 2021 года, - уточняют в министерстве спорта Бурятии. – Также благодаря программе оказана социальная поддержка 25 тренерам старшего поколения, которые имеют заслуги в подготовке спортивного резерва, и тренерам-общественникам, принимающим активное участие в массовой работе с детьми и молодёжью.

В составе делегации Бурятию посетили олимпийская чемпионка по волейболу Людмила Жигилий, олимпийские чемпионки по баскетболу Ирина Минх и Елена Швайбович и бронзовый призёр олимпийских игр по лёгкой атлетике Денис Капустин.

Делегация познакомилась с деятельностью спортивных организаций для детей, посетила около 35 спортивных объектов сельских поселений. Чемпионы и призёры олимпийских игр за несколько дней провели 15 встреч с почти с тысячей жителей республики: юными и взрослыми спортсменами, тренерами, населением и руководителями районов и населённых пунктов Бурятии.

Гости также успели наградить почётными грамотами за вклад в развитие детского спорта и за высокие спортивные достижения тренеров, учителей физической культуры, тренеров-общественников, талантливых молодых спортсменов от Российского союза спортсменов - всего 114 человек.

- Встречи с олимпийскими чемпионами стали сильной мотивацией для детей и молодёжи в отдалённых населённых пунктах к занятиям физической культурой и спортом. А материальная поддержка увеличит возможности для этого, - сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.

В планах Российского союза спортсменов ещё раз посетить Бурятию в 2021 году.
спорт благотворительность
 
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