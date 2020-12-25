Благотворители выделили на детский спорт в Бурятии миллион рублей

Бурятия получит спортивное оборудование, инвентарь и экипировку
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе экспедиция олимпийской делегации во главе с руководителем всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодёжи России» Натальей Боярской посетила четыре района Бурятии: Баргузинский, Кабанский, Селенгинский и Прибайкальский.
Одним из главных результатов поездки стало утверждение материальной помощи для республики в размере миллиона рублей от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
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- Спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для физкультурно-спортивных организаций в районах республики появится уже в начале 2021 года, - уточняют в министерстве спорта Бурятии. – Также благодаря программе оказана социальная поддержка 25 тренерам старшего поколения, которые имеют заслуги в подготовке спортивного резерва, и тренерам-общественникам, принимающим активное участие в массовой работе с детьми и молодёжью.
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В составе делегации Бурятию посетили олимпийская чемпионка по волейболу Людмила Жигилий, олимпийские чемпионки по баскетболу Ирина Минх и Елена Швайбович и бронзовый призёр олимпийских игр по лёгкой атлетике Денис Капустин.
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Делегация познакомилась с деятельностью спортивных организаций для детей, посетила около 35 спортивных объектов сельских поселений. Чемпионы и призёры олимпийских игр за несколько дней провели 15 встреч с почти с тысячей жителей республики: юными и взрослыми спортсменами, тренерами, населением и руководителями районов и населённых пунктов Бурятии.
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Гости также успели наградить почётными грамотами за вклад в развитие детского спорта и за высокие спортивные достижения тренеров, учителей физической культуры, тренеров-общественников, талантливых молодых спортсменов от Российского союза спортсменов - всего 114 человек.
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- Встречи с олимпийскими чемпионами стали сильной мотивацией для детей и молодёжи в отдалённых населённых пунктах к занятиям физической культурой и спортом. А материальная поддержка увеличит возможности для этого, - сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.
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В планах Российского союза спортсменов ещё раз посетить Бурятию в 2021 году.
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