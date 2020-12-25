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Иркутский вуз поможет педагогам Усть-Орды с бурятским языком

Иркутский вуз поможет педагогам Усть-Орды с бурятским языком
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
ИГУ и окружная гимназия-интернат хотят заключить договор о сотрудничестве

Между Усть-Ордынской гимназией-интернатом и Иркутским госуниверситетом планируется заключить договор о сотрудничестве. Договоренность об этом достигнута руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолием Прокопьевым и ректором Иркутского государственного университета Александром Шмидтом.

- Документ поможет организовать сотрудничество высшей и средней профессиональных школ, прежде всего, в направлении методического сопровождения и подготовки кадров для преподавания бурятского языка в гимназии, - пояснил Анатолий Прокопьев.

Вопрос развития Усть-Ордынской гимназии-интерната и преподавания в ней родного языка также обсуждался на совещании 23 декабря в посёлке Усть-Ордынский. В мероприятии приняли участие глава округа Анатолий Прокопьев, министр образования Иркутской области Елена Апанович.

Участники встречи подчеркнули важность и необходимость усиления этносоставляющего компонента образовательного процесса. Учреждение, открытое 31 августа 2020 года, создавалось именно для сохранения и развития национальной самобытности.

Также были подняты вопросы по благоустройству территории гимназии, в частности, образовательному учреждению необходимо сделать беговые дорожки на стадионе, оборудовать волейбольную и баскетбольную площадки.

Напомним, решение о создании Усть-Ордынской гимназии-интерната было принято в апреле 2020 года на заседании правительства Иркутской области. Открытие гимназии позволило обеспечить доступ детям из отдаленных территорий к получению качественного образования и ослабило нагрузку на пять действующих школ в посёлке Усть-Ордынский. По рекомендации министерства образования Иркутской области, регионального Института развития образования, ученых Бурятского государственного университета на гимназию возложены функции методического центра по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Гимназия рассчитана на обучение 280 детей, из них около 60 человек приехали из отдаленных территорий округа и живут в интернате постоянно. Для учеников организованы хореографический кружок, оркестр бурятских народных инструментов, театральная студия, а также студия декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутск образование гимназия бурятский язык
 
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