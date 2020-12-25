В Иркутской области на Новый год отменят 6 электричек

Также у некоторых пригородных поездов временно изменятся маршруты и расписание



В новогодние праздники в Иркутской области не будут курсировать шесть пригородных поездов, а у пяти изменятся маршруты. Это связано с традиционным для выходных дней снижением пассажиропотока. С 31 декабря по 5 января отменяются шесть пригородных поездов. Ещё у пяти пригородных поездов изменятся маршруты следования – как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.



С 31 декабря по 5 января отменяются следующие пригородные поезда:

- №6334 сообщением Иркутск-Сорт. – Байкальск 31 декабря 2020 г.;

- №6307 сообщением Б. Луг – Иркутск-Сортировочный 1, 2, 4, 5 января 2021 г.;

- №6601 сообщением Выдрино – Слюдянка 1, 2, 3, 4 января 2021 г.;

- №6602 сообщением Слюдянка – Выдрино 1, 2, 3, 4 января 2021 г.;

- №6060 сообщением Вихоревка – Речушка 3 января 2021 г.;

- №6055 сообщением Речушка – Вихоревка 4 января 2021 г.



С 31 декабря по 5 января назначаются следующие пригородные поезда:

- №6336 сообщением Иркутск-Сорт. – Выдрино (отправление со ст. Иркутск-Сорт. в 17:13, прибытие на ст. Выдрино в 21:58) 31 декабря 2020 г.;

- №6336 сообщением Иркутск-Сорт. – Выдрино назначается сообщением Иркутск-Сорт. – Слюдянка (отправление со ст. Иркутск-Сорт. в 17:13, прибытие на ст. Слюдянка в 20:35) 1 января 2021 г.;

- №6335 сообщением Байкальск – Иркутск-Сорт. назначается сообщением Слюдянка – Иркутск-Сорт. отправление со ст. Слюдянка в 06:08, прибытие на ст. Иркутск-Сорт. в 09:35) 1, 2 января 2021 г.;

- №6302 сообщением Мальта – Большой Луг назначается сообщением Мальта – Иркутск-Пасс. (отправление со ст. Мальта в 05:08, прибытие на ст. Иркутск-Пасс. в 07:08) 1, 2, 4, 5 января 2021 г.;

- №6320 сообщением Иркутск-Сорт. – Глубокая назначается сообщением Иркутск-Сорт. – Подкаменная (отправление со ст. Иркутск-Сорт. в 13:01, прибытие на ст. Подкаменная в 15:02) 1, 2, 3, 4, 5 января 2021 г.;

- №6323 сообщением Глубокая – Иркутск-Сорт. назначается сообщением Подкаменная – Иркутск-Сорт. (отправление со ст. Подкаменная в 18:27, прибытие на ст. Иркутск-Сорт. в 20:27) 1, 2, 3, 4, 5 января 2021 г.



Кроме этого, Байкальская пригородная пассажирская компания сообщает, что 12 пригородных поездов с 25 декабря по 29 января будут курсировать по временному расписанию. Изменения связаны с проведением ремонтных работ.



По вторникам 29 декабря, 5, 12, 19 и 26 января по временному расписанию будут курсировать следующие пригородные поезда (время указано местное):

- №6406 «Нижнеудинск – Тулун» будет отправляться позже на 1 час 50 минут, в 9:35, прибывать в 11:56;

- №6410 «Тулун –Зима» будет отправляться раньше на 49 минут, в 6:28, прибывать в 8:54;

- №6108 «Черемхово – Кая» будет отправляться позже на 27 минут, в 16:23, прибывать в 19:05;

- №7102 «Зима - Черемхово - Иркутск-Пассажирский» будет отправляться раньше на 58 минут, в 9:12, прибывать в 13:30;

- №6334 «Иркутск-Сортировочный – Байкальск» будет отправляться позже на 1 час 43 минуты, в 18:56, прибывать в 23:11;

- №6324 «Иркутск-Сортировочный - Слюдянка-1» будет отправляться позже на 24 минуты, в 19:37, прибывать в 23:00.



По пятницам 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января по временному расписанию будут курсировать следующие пригородные поезда:

- №6413 «Зима – Тулун» будет отправляться раньше на 15 минут, в 17:00, прибывать в 19:24;

- №6313 «Большой луг - Усолье-Сибирское» будет отправляться позже на 10 минут, в 14:10, прибывать в 16:51;

- №6103 «Кая - Черемхово – Зима» будет отправляться позже на 32 минуты, в 14:34, прибывать в 19:49;

- №6601 «Выдрино - Слюдянка-1» будет отправляться раньше на 30 минут, в 7:18, пребывать в 8:54;

- №6602 «Слюдянка-1 – Выдрино» будет отправляться раньше на 30 минут, в 5:24, прибывать в 6:59.



