В Бурятии впервые пройдёт турнир по ловле на блесну

Соревнования состоятся на Гусином озере



5 января 2021 года в Селенгинском районе Бурятии пройдёт турнир по ловле на блесну и балансир. Соревнования проводятся федерацией рыболовного спорта республики впервые, в рамках декады здоровья и спорта.



- Чтобы принять участие, необходимо иметь бур и несколько ловчих блесен или балансиров, - сообщает ФРС РБ.



Турнир состоится на Гусином озере в местности Тополя. Соревнования будут проходить в личном зачёте. Длительность тура: 5 часов.



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