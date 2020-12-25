Соревнования состоятся на Гусином озере
5 января 2021 года в Селенгинском районе Бурятии пройдёт турнир по ловле на блесну и балансир. Соревнования проводятся федерацией рыболовного спорта республики впервые, в рамках декады здоровья и спорта.
- Чтобы принять участие, необходимо иметь бур и несколько ловчих блесен или балансиров, - сообщает ФРС РБ.
Турнир состоится на Гусином озере в местности Тополя. Соревнования будут проходить в личном зачёте. Длительность тура: 5 часов.
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В Бурятии впервые пройдёт турнир по ловле на блесну
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