В Бурятии военные готовятся к морозам

Понижение температуры не повлияет на боевую подготовку военнослужащих ВВО в республике



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, усилены меры безопасности в связи с ожидающимися сильными морозами.



При низких температурах занятия проходят в специальных учебных классах, на тренажёрах, в спортивных залах и приказарменной учебно-материальной базе, которая позволяет изучать штатное вооружение и военную технику, а также отрабатывать нормативы по боевой подготовке. С личным составом проводятся дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней.



При несении службы в караулах по охране военных объектов часовые несут службу по одному часу вместо двух, а также используют постовую форму одежды (тулупы, валенки, меховые рукавицы, балаклавы).



На полигонах, в парках боевых машин развернуто более 20 пунктов обогрева личного состава, организованы выдача промежуточного питания, в частности, бутербродов, горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатское меню включены витаминные соки и салаты, сало, а также лук и чеснок.



Сильные морозы сохранятся в Бурятии в течении следующей недели. В ряде районов температура воздуха опустится до минус 34-36 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

