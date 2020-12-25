Понижение температуры не повлияет на боевую подготовку военнослужащих ВВО в республике
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, усилены меры безопасности в связи с ожидающимися сильными морозами.
При низких температурах занятия проходят в специальных учебных классах, на тренажёрах, в спортивных залах и приказарменной учебно-материальной базе, которая позволяет изучать штатное вооружение и военную технику, а также отрабатывать нормативы по боевой подготовке. С личным составом проводятся дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней.
При несении службы в караулах по охране военных объектов часовые несут службу по одному часу вместо двух, а также используют постовую форму одежды (тулупы, валенки, меховые рукавицы, балаклавы).
На полигонах, в парках боевых машин развернуто более 20 пунктов обогрева личного состава, организованы выдача промежуточного питания, в частности, бутербродов, горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатское меню включены витаминные соки и салаты, сало, а также лук и чеснок.
Сильные морозы сохранятся в Бурятии в течении следующей недели. В ряде районов температура воздуха опустится до минус 34-36 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные готовятся к морозам
Общество, Фото:
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