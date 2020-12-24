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24 декабря

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В Бурятии семьям предоставляются три дальневосточные выплаты

В Бурятии семьям предоставляются три дальневосточные выплаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это стало возможным после вхождения республики в состав ДФО

По данным минсоцзащиты Бурятии, единовременной выплатой при рождении первенца воспользовались 3014 семей республики на сумму 71,7 млн. рублей.

В ведомстве напомнили, что эти меры соцподдержки предоставляются в размере 2-кратной величины прожиточного минимума для детей, установленных в Бурятии.

В 2020 году размер единовременной выплаты составляет – 24 130 руб. Выплата предоставляется без учёта доходов семьи.

Ещё одна «дальневосточная» выплата - региональный материнский капитал. За 11 месяцев 2020 года правом на его получение воспользовались 1592 семьи республики. Сумма выплат составила 234,8 млн. рублей.

Одними из получателей регионального маткапитала стала семья из Улан-Удэ. Ольга и Андрей давно планировали пополнение в семье. Старшей дочери Насте уже семь лет. В этом году она пошла в первый класс. Девочка всё чаще стала просить родителей родить ей братишку или сестренку.

- Очень помог региональный маткапитал. Его средства мы направили на погашение ипотеки, тем самым частично досрочно закрыли платежи. Дальше платить будет намного проще, рассказывает Ольга.

- Региональный маткапитал стал доступен для жителей республики в конце 2018 года. Он распространился на семьи, в которых родился второй ребенок с 1 января 2019 года, а его действие продлили до 2024 года, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. -Размер регионального материнского (семейного) капитала на второго ребёнка, родившегося до 31.12.2019г. составляет почти 140 тысяч рублей. На родившегося с 1 января 2020 года - 184,9 тысяч рублей.
Третья «дальневосточная» выплата назначается при рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей, родившихся начиная с 1 января 2019 года.

По данным минсоцзащиты Бурятии, на 1 декабря 7243 семьи республики стали получателями этой выплаты на общую сумму 854,7 млн. рублей. Её размер в 2020 году составляет 12 065 руб. Эта мера государственной поддержки позволяет поддержать семьи с невысокими доходами.




выплаты
 
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