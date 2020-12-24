Видео: В Бурятии соболь позировал перед фотоловушкой

- Просматривая видеозаписи фотоловушек, наши сотрудники увидели запечатленного на нее любопытного соболя. Зверёк предстал на фоне зимнего пейзажа, вертящего своей мордочкой – оглядывая местность. Видео длится всего около 15 секунд, - рассказали сотрудники Тункинского нацпарка.







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Чаще всего в объектив фотоловушек попадают косули, белки, кабаны, козероги. Соболь попался впервые.









В Тункинском нацпарке на одну из фотоловушек попался пушистый зверёк – соболь. Камеры были установлены во время работ по учёту снежного барса в местности Бирон.