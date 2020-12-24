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В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается сильное похолодание

В Бурятии передано штормовое предупреждение на 26-27 декабря.

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 декабря утром и днём 27 декабря ожидается влияние активного атмосферного фронта, местами снег. Ветер усилится до 15-10 м/с. На дорогах заносы.

В дальнейшем с 27 декабря ожидается значительное похолодание.⠀


штормовое предупреждение
 
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