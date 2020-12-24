В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Ожидается сильное похолодание



В Бурятии передано штормовое предупреждение на 26-27 декабря.



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 декабря утром и днём 27 декабря ожидается влияние активного атмосферного фронта, местами снег. Ветер усилится до 15-10 м/с. На дорогах заносы.



В дальнейшем с 27 декабря ожидается значительное похолодание.⠀







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