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В Бурятии единороссы участвуют в акции «Ёлка добра»

В Бурятии единороссы участвуют в акции «Ёлка добра»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Члены партии исполнят новогодние мечты детей 
 
Сегодня в Бурятском театре оперы и балета прошла всероссийская акция «Ёлка добра». В актовом зале театра собрались депутаты фракции «Единой России» из Горсовета и Народного Хурала, а также члены партии из правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ. 

Присутствующим было предложено взять с нарядной ёлки любую открытку с именем, фамилией ребёнка и затем исполнить его желание – вручить желанный подарок. Условием акции было то, что единороссы покупают презенты на собственные средства.

Первым, кто вытянул открытку, стал глава Бурятии и секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Цыденов. Он сделает подарок 15-летней Юлии Бадмаевой. Что именно глава подарит девочке, Алексей Цыденов не сказал.

- Я, чтобы никого не смущать, не буду задавать тон. Потому что я могу, например, подарить подарок подороже, а кто-то сможет подарить подарок подешевле. Но это будет искренний подарок, повторюсь, это подарок от человека. Это подарок не от системы, это подарок от человека. Я думаю, найду, чем порадовать Юлию, не буду сейчас называть, мы с ней встретимся обязательно, - сказал Алексей Цыденов. 




Всего по итогам этого дня будет исполнено более 70 детских желаний. Однако на этом вручение подарков не закончится.

- У нас целая череда акций, которые проводит партия перед Новым годом, поздравительные, подарочные. Мы вручаем подарки для детей младшего медицинского персонала из неполных семей. В эти дни поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, вручаются им продуктовые новогодние корзины. Депутаты, каждый на своем округе, идём к нашим социально-незащищённым семьям. У каждого есть свои планы, как поздравить, как принести хоть чуточку добра, хоть немного тепла, волшебства в эти дни, - рассказал Владимир Ведерников, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».  


акция Единая Россия
 
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