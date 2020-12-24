Жителям Бурятии рассказали о сроках хранения новогодних салатов

Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления
Одним из главных блюд на новогоднем столе часто бывает салат. В Роспотребнадзоре напомнили, что любой салат – это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления.
- В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС, - рассказали в ведомстве.
Сроки годности салатов:
- салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки – только 12;
- салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12);
- салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12);
- салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов;
- салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов;
- салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.
Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник.
Также Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на состав «диетического салата».
Если в салате присутствуют жареные мясные компоненты, скорее всего в нем будет слишком много соли и добавленный сахар. Попробуйте заменить такие ингредиенты на тофу, приготовленный на пару, отварную курицу или креветки.
Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики, особенно промышленного производства – значительно повышают калорийность салата и содержание в нём соли. Для разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут или фисташки.
Жирные заправки – основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза – 106ккал, растительного масла – 153ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20ккал).
«Лёгкие» заправки действительно содержат меньше жиров, но там слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.
Помните, что даже диетический продукт при неумеренном употреблении может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания.
Жителям Бурятии рассказали о сроках хранения новогодних салатов
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