 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 декабря

23 декабря

Популярное

Жителям Бурятии рассказали о сроках хранения новогодних салатов

Жителям Бурятии рассказали о сроках хранения новогодних салатов
Общество,  Фото:pixabay.com
Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления

Одним из главных блюд на новогоднем столе часто бывает салат. В Роспотребнадзоре напомнили, что любой салат – это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления.

- В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС, - рассказали в ведомстве.

Сроки годности салатов:

- салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки – только 12;

- салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12);

- салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12);

- салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов;

- салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов;

- салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник.

Также Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на состав «диетического салата».

Если в салате присутствуют жареные мясные компоненты, скорее всего в нем будет слишком много соли и добавленный сахар. Попробуйте заменить такие ингредиенты на тофу, приготовленный на пару, отварную курицу или креветки.

Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики, особенно промышленного производства – значительно повышают калорийность салата и содержание в нём соли. Для разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут или фисташки.

Жирные заправки – основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза – 106ккал, растительного масла – 153ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20ккал).

«Лёгкие» заправки действительно содержат меньше жиров, но там слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.

Помните, что даже диетический продукт при неумеренном употреблении может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания.
Новый год Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 24.12.2020
Ожидается сильное похолодание
В Бурятии единороссы участвуют в акции «Ёлка добра»
В Бурятии единороссы участвуют в акции «Ёлка добра»
Общество, 24.12.2020
Члены партии исполнят новогодние мечты детей  
Блогер из Москвы: «Буузы пленили моё сердце»
Блогер из Москвы: «Буузы пленили моё сердце»
Общество, 24.12.2020
Путешественница ехала из Москвы до Байкала на машине
Жителям Бурятии рассказали о сроках хранения новогодних салатов
Жителям Бурятии рассказали о сроках хранения новогодних салатов
Общество, 24.12.2020
Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления
В Улан-Удэ музей устраивает советский Новый год
В Улан-Удэ музей устраивает советский Новый год
Общество, 24.12.2020
Жителей Улан-Удэ приглашают на новогодние экскурсии в музей
Бурятский омбудсмен о протестующих работниках ТГК-14: «Пищу не принимают»
Бурятский омбудсмен о протестующих работниках ТГК-14: «Пищу не принимают»
Общество, 24.12.2020
По словам Юлии Жамбаловой, работники только пьют чай и воду
Первую ледовую переправу открыли в Бурятии
Первую ледовую переправу открыли в Бурятии
Общество, 24.12.2020
Толщина льда для открытия ледовой дороги должна быть не менее 36 сантиметров
В Бурятии водителей просили убрать машины с хрупкого льда
В Бурятии водителей просили убрать машины с хрупкого льда
Общество, 24.12.2020
Акция «Сохрани свою жизнь и жизнь пассажиров» прошла в Кабанском районе
Спецгруппы по отлову собак создали в Улан-Удэ
Спецгруппы по отлову собак создали в Улан-Удэ
Общество, 24.12.2020
Власти Улан-Удэ будут добиваться увеличения штрафов за самовыгул собак в 16 раз
Сергей Зверев открыл в Бурятии «шикарный» дом культуры
Сергей Зверев открыл в Бурятии «шикарный» дом культуры
Общество, 24.12.2020
Сергей Зверев готов сделать совместный номер с бурятскими талантами
Бурятский боксёр выполнил норматив мастера спорта России
Бурятский боксёр выполнил норматив мастера спорта России
Общество, 24.12.2020
Он одержал победу в четырёх поединках на всероссийских соревнованиях
Рэпер Хаски показал руины антиутопического мира в новом клипе
Рэпер Хаски показал руины антиутопического мира в новом клипе
Общество, 24.12.2020
Знаменитый уроженец Бурятии новым клипом восхитил пользователей и критиков
Международный день чая в Бурятии отметили дегустацией
Международный день чая в Бурятии отметили дегустацией
Общество, 24.12.2020
В филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ отметили Международный день чая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^