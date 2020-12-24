Жителей Улан-Удэ приглашают на новогодние экскурсии в музей
Улан-удэнцев с 3 по 17 января приглашают на новогоднюю экскурсию в музей истории города.
- Запах мандаринов и живой ели, мамин торт «Наполеон», праздничная телевизионная программа. Каждому, кто помнит, как встречали Новый год в Советском Союзе, знакомы все эти ощущения. Музей истории города Улан-Удэ приглашает окунуться в атмосферу волшебного новогоднего праздника, вспомнить любимые песни, увидеть ёлочные игрушки из детства, узнать, что было на праздничном столе у советских граждан, а также поучаствовать в викторине и сделать новогоднюю фотосессию в стиле 70-х, - отмечают в учреждении.
На экскурсию будут допускать группы до 5 человек.
В Улан-Удэ музей устраивает советский Новый год
Общество, Фото:
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