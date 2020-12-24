В Улан-Баторе появились светофоры с изображением врачей и полицейских

Замену сигналов произвели в знак благодарности за самоотверженность в борьбе с COVID-19



В Монголии центр управления дорожным движением сменил привычных «человечков» в светофорах Улан-Батора на изображения полицейских и врачей. Сделано это было в знак благодарности сотрудникам всех уровней за самоотверженность в борьбе с пандемией



- Тем самым мы отдаём дань уважения тысячам сотрудникам, которые неустанно трудятся на благо жителей города, включая врачей, полицейских, сотрудников службы экстренной помощи, инженеров жилищно-коммунальных хозяйств и других, - передаёт их слова агентство «Монцамэ».



По информации минздрава Монголии, 24 декабря из национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) в Монголии были выписаны 43 пациента, также зарегистрировано 6 новых случаев заболевания. 23 декабря около 11800 человек прошли ПЦР-тест на наличие коронавируса. Из них 6 тестов дали положительные результаты на COVID -19.



Все новые случаи зарегистрированы в Улан-Баторе. Среди них один гражданин, вернувшийся на родину чартерным рейсом из Японии, остальные инфицировались в столичной районной больнице Баянзурх, сообщает «Монцамэ».



