Лучших участников, выбранных путём зрительского голосования, наградят призами
В Забайкальском крае проводится региональный конкурс на лучший новогодний костюм среди детей (0+). Для участия в конкурсе необходимо сделать фото ребёнка в новогоднем костюме, отправить снимок на электронную почту volonterzkf@yandex.ru. В письме обязательно указать ФИО ребёнка, контакты родителей.
Все фотографии участников будут размещены на официальных ресурсах Забайкальской краевой филармонии, где зрители смогут выбрать лучший новогодний костюм, участвуя в голосовании. Лучшие участники получат призы.
Как сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья, в этом году государственные учреждения культуры края под девизом «Новый год – время сказок и чудес» организуют 23 акции и конкурса в интернет-пространстве.
В Забайкалье стартовал конкурс на лучший новогодний костюм
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Концерты фестиваля состоятся в январе и феврале 2021 года
Лучших участников, выбранных путём зрительского голосования, наградят призами
Новогодние соревнования проведут онлайн
Замену сигналов произвели в знак благодарности за самоотверженность в борьбе с COVID-19
При посещении обязательным остаётся масочный режим и соблюдение дистанции
Это стало возможным после вхождения республики в состав ДФО
Открытый кубок состоится в новогодние каникулы, с 3 по 8 января
В рамках акции воспитанники организаций для детей-сирот готовят новогодние подарки для пожилых людей
25 декабря на корабле подымут военно-морской флаг
Вика Буза выложила отрывок на своей странице в Instagram
Юрий Трутнев побывал на выставке работ дальневосточных художников
Субсидии получили 10 образовательных учреждений
Варвара Ворончихина стала первой в гигантском слаломе среди женщин
Медикаментозный сон завершён
Гонщики на мотовездеходе попали в Книгу рекордов России