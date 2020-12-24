В Забайкалье стартовал конкурс на лучший новогодний костюм

Лучших участников, выбранных путём зрительского голосования, наградят призами



В Забайкальском крае проводится региональный конкурс на лучший новогодний костюм среди детей (0+). Для участия в конкурсе необходимо сделать фото ребёнка в новогоднем костюме, отправить снимок на электронную почту volonterzkf@yandex.ru. В письме обязательно указать ФИО ребёнка, контакты родителей.



Все фотографии участников будут размещены на официальных ресурсах Забайкальской краевой филармонии, где зрители смогут выбрать лучший новогодний костюм, участвуя в голосовании. Лучшие участники получат призы.



Как сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья, в этом году государственные учреждения культуры края под девизом «Новый год – время сказок и чудес» организуют 23 акции и конкурса в интернет-пространстве.

