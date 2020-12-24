 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 декабря

Популярное

В Забайкалье стартовал конкурс на лучший новогодний костюм

В Забайкалье стартовал конкурс на лучший новогодний костюм
Общество,  Фото:pixabay.com
Лучших участников, выбранных путём зрительского голосования, наградят призами

В Забайкальском крае проводится региональный конкурс на лучший новогодний костюм среди детей (0+). Для участия в конкурсе необходимо сделать фото ребёнка в новогоднем костюме, отправить снимок на электронную почту volonterzkf@yandex.ru. В письме обязательно указать ФИО ребёнка, контакты родителей.

Все фотографии участников будут размещены на официальных ресурсах Забайкальской краевой филармонии, где зрители смогут выбрать лучший новогодний костюм, участвуя в голосовании. Лучшие участники получат призы.

Как сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья, в этом году государственные учреждения культуры края под девизом «Новый год – время сказок и чудес» организуют 23 акции и конкурса в интернет-пространстве.
Забайкальский край конкурс Новый год дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт рождественский фестиваль «ЗИМАFest»
В Бурятии пройдёт рождественский фестиваль «ЗИМАFest»
Общество, 24.12.2020
Концерты фестиваля состоятся в январе и феврале 2021 года
В Забайкалье стартовал конкурс на лучший новогодний костюм
В Забайкалье стартовал конкурс на лучший новогодний костюм
Общество, 24.12.2020
Лучших участников, выбранных путём зрительского голосования, наградят призами
В Бурятии состоится международный детский турнир по шахматам
В Бурятии состоится международный детский турнир по шахматам
Общество, 24.12.2020
Новогодние соревнования проведут онлайн
В Улан-Баторе появились светофоры с изображением врачей и полицейских
В Улан-Баторе появились светофоры с изображением врачей и полицейских
Общество, 24.12.2020
Замену сигналов произвели в знак благодарности за самоотверженность в борьбе с COVID-19
Библиотеки Бурятии открывают читальные залы
Библиотеки Бурятии открывают читальные залы
Общество, 24.12.2020
При посещении обязательным остаётся масочный режим и соблюдение дистанции
В Бурятии семьям предоставляются три дальневосточные выплаты
В Бурятии семьям предоставляются три дальневосточные выплаты
Общество, 24.12.2020
Это стало возможным после вхождения республики в состав ДФО

В Чите проведут традиционный фестиваль зимнего футбола
В Чите проведут традиционный фестиваль зимнего футбола
Общество, 24.12.2020
Открытый кубок состоится в новогодние каникулы, с 3 по 8 января
Бурятия принимает участие в акции «Согревая сердца»
Бурятия принимает участие в акции «Согревая сердца»
Общество, 24.12.2020
В рамках акции воспитанники организаций для детей-сирот готовят новогодние подарки для пожилых людей
Корвет «Алдар Цыденжапов» завершил государственные испытания
Корвет «Алдар Цыденжапов» завершил государственные испытания
Общество, 24.12.2020
25 декабря на корабле подымут военно-морской флаг
Блогер Вика Буза записала песню
Блогер Вика Буза записала песню
Общество, 24.12.2020
Вика Буза выложила отрывок на своей странице в Instagram
Полпреду президента вручили картину с видом на Селенгу
Полпреду президента вручили картину с видом на Селенгу
Общество, 24.12.2020
Юрий Трутнев побывал на выставке работ дальневосточных художников
Горнолыжница из Байкальска выиграла этап кубка Европы
Горнолыжница из Байкальска выиграла этап кубка Европы
Общество, 24.12.2020
Варвара Ворончихина стала первой в гигантском слаломе среди женщин
На льду Байкала установили скоростной рекорд
На льду Байкала установили скоростной рекорд
Общество, 24.12.2020
Гонщики на мотовездеходе попали в Книгу рекордов России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^