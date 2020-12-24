В Бурятии пройдёт рождественский фестиваль «ЗИМАFest»

Концерты фестиваля состоятся в январе и феврале 2021 года



Ежегодно в зимнее время Бурятская филармония проводит Байкальский рождественский фестиваль. Этот концертный сезон не станет исключением. Более того, у фестиваля добавятся новые форматы концертов и появится второе имя.



- В этом году мы сделали небольшой ребрендинг, и он получил второе название – «ЗИМАFest». Это связано с изменением времени проведения фестиваля, его географией и новыми веяниями в нашей жизни, — пояснила художественный руководитель филармонии Наталья Уланова.



Концерты фестиваля пройдут в январе и феврале 2021 года. Музыканты разных жанров будут радовать горожан прекрасной музыкой вживую и онлайн.



Фестиваль откроется онлайн-концертом оперной певицы Ольги Жигмитовой и пианиста Александра Шайкина. 4 января концерт покажут на YouTube-канале Бурятской филармонии, а 9 января в эфире БГТРК.



Следующие два концерта – большой подарок для всех любителей классической музыки. 18 января на сцене Оперного театра выступит пианист Дмитрий Маслеев, знаменитый победой в XV конкурсе имени П.И. Чаковского. В программе музыка Рахманинова, Шостаковича, Хачатуряна. Николаевой и Петухова.



25 января на сцене театра оперы и балета даст концерт виолончелист Александр Рамм в дуэте с пианисткой Анной Одинцовой. Александр Рамм, так же как и Дмитрий Маслеев, участвовал в XV конкурсе имени П.И. Чаковского, и занял в нём второе место.



Далее фестиваль продолжит концерт этнической музыки. 26 января на малой сцене Русского драмтеатра выступит талантливая начинающая артистка Инга Халтанова. Вместе с группой музыкантов она исполнит народные бурятские песни в своей интерпретации. Ранее Инга уже участвовала в фестивалях филармонии «Голос кочевников», «Инди-классика» и выступала на концертах группы Shono. Для тех, кто не сможет посетить концерт, выйдет запись на YouTube.



Далее фестиваль продолжится в Новосибирске. На сцене Государственного концертного зала имени А. Каца Новосибирской филармонии 10 февраля в сопровождении Русского академического оркестра выступит солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева, заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Раднаев и солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова. Дирижировать оркестром будет Олег Огнев.



12 февраля вместе с филармоническим камерным оркестром Новосибирской филармонии выступит группа «Сезон Doждей». Дирижировать оркестром будет Илья Дербилов.



Для Бурятский филармонии – это очень важный проект для развития сотрудничества с Новосибирской филармонией и знакомства новой аудитории с музыкальной культурой Бурятии. Для музыкантов этот проект станет интересным и важным творческим опытом. Позже концерты на сцене Новосибирской филармонии можно будет посмотреть на YouTube-канале Бурятской филармонии.



Напоминаем, что в связи с ограничительными мерами посадка в залах возможна не более 30%. Все подробности о фестивале можно узнать на сайте burconcert.ru. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.



Возрастное ограничение 12+

