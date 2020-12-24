В рамках акции воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот готовят новогодние подарки для пожилых людей и инвалидов
Бурятия присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Согревая сердца», которая проходит с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. В рамках мероприятия воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот; дети, оставшиеся без попечения родителей, из 85 субъектов Российской Федерации при поддержке воспитателей и социальных педагогов изготавливают новогодние открытки, записывают новогодние поздравления для пожилых людей, проживающих в социальных центрах для пожилых людей и инвалидов.
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на территории страны, связанную с распространением COVID-19, в 2020 году акция проводится в дистанционном формате. Передача новогодних открыток осуществляется посредством почтового отправления, а общение с пожилыми людьми состоится по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Возрастное ограничение 0+
Бурятия принимает участие в акции «Согревая сердца»
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