При посещении обязательным остаётся масочный режим и соблюдение дистанции
Национальная библиотека Бурятии с 24 декабря открыла для посещения читальные залы. При посещении сохраняется обязательный масочный режим, а также необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Также нацбиблиотека сообщила о режиме работы в новогодние праздники. 31 декабря объявлен выходным днём. С 4 по 6 января абонемент художественной литературы открыт с 9:00 до 17:00. С 9 до 10 января абонемент художественной литературы и президентская библиотека открыты с 9:00 до 17:00.
Напомним, что в обычные дни библиотека работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. Пятница — выходной день.
В столице Бурятии с 24 декабря также открылся читальный зал центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова. Теперь здесь можно не только брать и возвращать книги на абонементе, но и заниматься в здании библиотеки. Однако сохраняется обязательный масочный режим, а также необходимость носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Нахождение в читальном зале ограничено 45 минутами. В помещении проводится регулярная санобработка, сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.
Библиотеки Бурятии открывают читальные залы
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