 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии с почестями встретили писателя-победителя

В Бурятии с почестями встретили писателя-победителя
Общество, 
Константин Сонголов выиграл престижную премию и полмиллиона рублей

20 декабря в Улан-Удэ из Москвы вернулся писатель Константин Сонголов. В столице он получил общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева, а также приз в 500 тысяч рублей.

видео - минкультуры Бурятии

В аэропорту Константина Сонголова встретили с почестями. Букет цветов лауреату престижной премии вручила директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.

- Наконец-то я дома! Эти три дня были такие напряжённые, - поделился Константин Сонголов.

Он также поблагодарил минкультуры, Национальную библиотеку, своих друзей-театралов, друзей-художников и всей Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», представитель Бурятии Константин Сонголов стал победителем второго сезона общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Константин Сонголов стал лучшим в номинации «Короткая проза», в которой участвовали рассказы, повести, новеллы о Дальнем Востоке. Он представил на суд жюри произведение «Если бы карма». В финале писатель из Бурятии обошёл представительницу Забайкальского края Елену Чубенко (произведение «Солнцем поцелованные») и писателя из Хабаровского края Станислава Глухова («Умальта»).

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева ставит перед собой задачу не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

Награждение победителей прошло 18 декабря, в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава минвостокразвития Алексей Чекунков.

Справка:

Константин Сонголов родился в 1969 году в посёлке Хоринск. Окончил ПТУ №2 по специальности чеканщик-косторез, служил в армии на Дальнем Востоке. После армии окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства по классу художник-педагог. Также окончил Восточно-Сибирскую государственную академию культуры по специальности художественный руководитель декоративно-прикладного искусства. Сейчас учится в магистратуре ВСГАКИ, изучает историю искусства и культурологию. Живёт в Улан-Удэ. Константин Сонголов пишет стихи и прозу, публиковался в журнале «Байкал».


писатели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
Общество, 21.12.2020
Ответственного сотрудника оштрафовали
В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу
В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу
Общество, 21.12.2020
Животное попало в ловушку, оставленную браконьерами
Читинец бесплатно раздал 120 ёлок
Читинец бесплатно раздал 120 ёлок
Общество, 21.12.2020
На пожертвованные деньги благотворитель купит сделает подарки детям из малоимущих семей
В Бурятии залили каток с травой
В Бурятии залили каток с травой
Общество, 21.12.2020
Вместо ровного ледяного полотна получился лёд с земляными островками
Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург
Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург
Общество, 21.12.2020
Спецборт перевезёт ребёнка с тяжёлым пороком сердца
В Улан-Удэ дворником трудится 85-летняя бабушка
В Улан-Удэ дворником трудится 85-летняя бабушка
Общество, 21.12.2020
Текучки среди улан-удэнских дворников нет
На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений
На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений
Общество, 21.12.2020
Учёные получили новейшее оборудование для прогноза землетрясений
Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ
Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ
Общество, 21.12.2020
Общежитие едва не рухнуло, рассказали сегодня на сессии Хурала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^