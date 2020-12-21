В Бурятии с почестями встретили писателя-победителя

20 декабря в Улан-Удэ из Москвы вернулся писатель Константин Сонголов. В столице он получил общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева, а также приз в 500 тысяч рублей.





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В аэропорту Константина Сонголова встретили с почестями. Букет цветов лауреату престижной премии вручила директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.

- Наконец-то я дома! Эти три дня были такие напряжённые, - поделился Константин Сонголов.

