В Бурятии с почестями встретили писателя-победителя

20 декабря в Улан-Удэ из Москвы вернулся писатель Константин Сонголов. В столице он получил общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева, а также приз в 500 тысяч рублей.
В аэропорту Константина Сонголова встретили с почестями. Букет цветов лауреату престижной премии вручила директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.
- Наконец-то я дома! Эти три дня были такие напряжённые, - поделился Константин Сонголов.
Он также поблагодарил минкультуры, Национальную библиотеку, своих друзей-театралов, друзей-художников и всей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», представитель Бурятии Константин Сонголов стал победителем второго сезона общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Константин Сонголов стал лучшим в номинации «Короткая проза», в которой участвовали рассказы, повести, новеллы о Дальнем Востоке. Он представил на суд жюри произведение «Если бы карма». В финале писатель из Бурятии обошёл представительницу Забайкальского края Елену Чубенко (произведение «Солнцем поцелованные») и писателя из Хабаровского края Станислава Глухова («Умальта»).
Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева ставит перед собой задачу не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.
Награждение победителей прошло 18 декабря, в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава минвостокразвития Алексей Чекунков.
Справка:
Константин Сонголов родился в 1969 году в посёлке Хоринск. Окончил ПТУ №2 по специальности чеканщик-косторез, служил в армии на Дальнем Востоке. После армии окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства по классу художник-педагог. Также окончил Восточно-Сибирскую государственную академию культуры по специальности художественный руководитель декоративно-прикладного искусства. Сейчас учится в магистратуре ВСГАКИ, изучает историю искусства и культурологию. Живёт в Улан-Удэ. Константин Сонголов пишет стихи и прозу, публиковался в журнале «Байкал».