В школе в Бурятии не погасили документы вовремя

Ответственного сотрудника оштрафовали



Инспектор Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарного законодательства в одной из школ Заиграевского района Бурятии.



- Должностным лицом, ответственным за работу в ФГИС «Меркурий» в общеобразовательной школе, расположенной в Заиграевском районе, не произведено гашение входящего ветеринарного сопроводительного документа, - сообщили в управлении Россельхознадзора.



В отношении должностного лица составлен административный протокол, наложен штраф.





