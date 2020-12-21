Ответственного сотрудника оштрафовали
Инспектор Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарного законодательства в одной из школ Заиграевского района Бурятии.
- Должностным лицом, ответственным за работу в ФГИС «Меркурий» в общеобразовательной школе, расположенной в Заиграевском районе, не произведено гашение входящего ветеринарного сопроводительного документа, - сообщили в управлении Россельхознадзора.
В отношении должностного лица составлен административный протокол, наложен штраф.
В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ответственного сотрудника оштрафовали
Животное попало в ловушку, оставленную браконьерами
На пожертвованные деньги благотворитель купит сделает подарки детям из малоимущих семей
Вместо ровного ледяного полотна получился лёд с земляными островками
Спецборт перевезёт ребёнка с тяжёлым пороком сердца
В основном это ученики из сёл
Текучки среди улан-удэнских дворников нет
Учёные получили новейшее оборудование для прогноза землетрясений
Инициативу второй раз озвучил Игорь Бобков
Здесь не видят полиции по ночам
Обучение проходило в онлайн-формате
Общежитие едва не рухнуло, рассказали сегодня на сессии Хурала
Возбуждено уголовное дело
Тяжёлая ситуация сложилась в Выдрино
Мужчина обратился в Верховный суд