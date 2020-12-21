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В школе в Бурятии не погасили документы вовремя

В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ответственного сотрудника оштрафовали

Инспектор Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарного законодательства в одной из школ Заиграевского района Бурятии.

- Должностным лицом, ответственным за работу в ФГИС «Меркурий» в общеобразовательной школе, расположенной в Заиграевском районе, не произведено гашение входящего ветеринарного сопроводительного документа, - сообщили в управлении Россельхознадзора.

В отношении должностного лица составлен административный протокол, наложен штраф.


Россельхознадзор школы
 
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