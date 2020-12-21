 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

Читинец бесплатно раздал 120 ёлок

Читинец бесплатно раздал 120 ёлок
Общество, 
На пожертвованные деньги благотворитель купит сделает подарки детям из малоимущих семей

Житель Читы Максим Жлуктов организовал необычную акцию, чтобы купить подарки детям из малообеспеченных семей. Читинец купил ёлки, которые бесплатно раздавал горожанам, а те, в свою очередь, могли пожертвовать любую сумму денег, рассказали в пресс-службе правительства Забайкальского края.

- В прошлом году мы снимали видео про свалки, помогали, чтобы их убирали. У нас был масштабный проект. И, собственно, мы ездили мимо разных бараков и видели детишек там. Я и сам в таких жил, знаю эту кухню изнутри. Знаю, что эти дети, их, возможно, даже нет в списках, по которым подарят подарки. Поговорил с друзьями, меня все поддержали, решили сделать акцию. Приобрели ёлки за свой счёт. Решили раздавать их бесплатно, но сделали копилку для тех, у кого есть возможность, заплатить за ёлку. Кто такой возможности не имел, брал ёлку бесплатно. Было и такое, что люди не покупали ёлку, а просто клали деньги в копилку или переводили на счёт, - рассказал организатор акции Максим Жлуктов.

За время акции организаторы раздали 120 ёлок. На эти деньги они закупят подарки для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.
елка дети благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
Общество, 21.12.2020
Ответственного сотрудника оштрафовали
В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу
В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу
Общество, 21.12.2020
Животное попало в ловушку, оставленную браконьерами
Читинец бесплатно раздал 120 ёлок
Читинец бесплатно раздал 120 ёлок
Общество, 21.12.2020
На пожертвованные деньги благотворитель купит сделает подарки детям из малоимущих семей
В Бурятии залили каток с травой
В Бурятии залили каток с травой
Общество, 21.12.2020
Вместо ровного ледяного полотна получился лёд с земляными островками
Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург
Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург
Общество, 21.12.2020
Спецборт перевезёт ребёнка с тяжёлым пороком сердца
В Улан-Удэ дворником трудится 85-летняя бабушка
В Улан-Удэ дворником трудится 85-летняя бабушка
Общество, 21.12.2020
Текучки среди улан-удэнских дворников нет
На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений
На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений
Общество, 21.12.2020
Учёные получили новейшее оборудование для прогноза землетрясений
Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ
Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ
Общество, 21.12.2020
Общежитие едва не рухнуло, рассказали сегодня на сессии Хурала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^