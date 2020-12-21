Читинец бесплатно раздал 120 ёлок

На пожертвованные деньги благотворитель купит сделает подарки детям из малоимущих семей



Житель Читы Максим Жлуктов организовал необычную акцию, чтобы купить подарки детям из малообеспеченных семей. Читинец купил ёлки, которые бесплатно раздавал горожанам, а те, в свою очередь, могли пожертвовать любую сумму денег, рассказали в пресс-службе правительства Забайкальского края.



- В прошлом году мы снимали видео про свалки, помогали, чтобы их убирали. У нас был масштабный проект. И, собственно, мы ездили мимо разных бараков и видели детишек там. Я и сам в таких жил, знаю эту кухню изнутри. Знаю, что эти дети, их, возможно, даже нет в списках, по которым подарят подарки. Поговорил с друзьями, меня все поддержали, решили сделать акцию. Приобрели ёлки за свой счёт. Решили раздавать их бесплатно, но сделали копилку для тех, у кого есть возможность, заплатить за ёлку. Кто такой возможности не имел, брал ёлку бесплатно. Было и такое, что люди не покупали ёлку, а просто клали деньги в копилку или переводили на счёт, - рассказал организатор акции Максим Жлуктов.



За время акции организаторы раздали 120 ёлок. На эти деньги они закупят подарки для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.

