 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург

Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург
Общество, 
Спецборт перевезёт ребёнка с тяжёлым пороком сердца

Вчера, утром 20 декабря, спецборт МЧС с машиной скорой помощи на борту прилетел в Читу. Спецборт транспортирует месячного малыша из краевой детской клинической больницы в университет педиатрии Санкт-Петербурга, имеющий свои клиники, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранение Забайкальского края.

У ребёнка тяжёлый порок сердца. Врачи детской больницы Читы обращались в разные специализированные центры для оказания помощи малышу. 11 декабря после очередной телемедицинской консультации со специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета минздрава России принято решение о госпитализации ребёнка по неотложным показаниям. Учитывая дальность поездки и тяжесть состояния ребёнка, решено его транспортировать к месту госпитализации специальным бортом.

- Этот мальчик из числа двойни. Он родился первый. Его братик здоров. А у малыша сложное врождённое заболевание, но он борется за каждый день своей жизни. Ему нельзя отказать в этом шансе, - отметила главный неонатолог региона Татьяна Помулева.

По стандартной схеме детей с пороком сердца отправляют в федеральные медицинские центры обычными рейсами в сопровождении медработников. Но это случай особый, так как ребёнка, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких, «потревожат» только один раз, чтобы погрузить в машину скорой помощи. В этот же день спецборт МЧС вылетит обратно.


МЧС дети медицинская помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
В школе в Бурятии не погасили документы вовремя
Общество, 21.12.2020
Ответственного сотрудника оштрафовали
В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу
В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу
Общество, 21.12.2020
Животное попало в ловушку, оставленную браконьерами
Читинец бесплатно раздал 120 ёлок
Читинец бесплатно раздал 120 ёлок
Общество, 21.12.2020
На пожертвованные деньги благотворитель купит сделает подарки детям из малоимущих семей
В Бурятии залили каток с травой
В Бурятии залили каток с травой
Общество, 21.12.2020
Вместо ровного ледяного полотна получился лёд с земляными островками
Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург
Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург
Общество, 21.12.2020
Спецборт перевезёт ребёнка с тяжёлым пороком сердца
В Улан-Удэ дворником трудится 85-летняя бабушка
В Улан-Удэ дворником трудится 85-летняя бабушка
Общество, 21.12.2020
Текучки среди улан-удэнских дворников нет
На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений
На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений
Общество, 21.12.2020
Учёные получили новейшее оборудование для прогноза землетрясений
Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ
Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ
Общество, 21.12.2020
Общежитие едва не рухнуло, рассказали сегодня на сессии Хурала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^