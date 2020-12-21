Спецборт МЧС доставит ребёнка из Читы в Петербург

Спецборт перевезёт ребёнка с тяжёлым пороком сердца



Вчера, утром 20 декабря, спецборт МЧС с машиной скорой помощи на борту прилетел в Читу. Спецборт транспортирует месячного малыша из краевой детской клинической больницы в университет педиатрии Санкт-Петербурга, имеющий свои клиники, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранение Забайкальского края.



У ребёнка тяжёлый порок сердца. Врачи детской больницы Читы обращались в разные специализированные центры для оказания помощи малышу. 11 декабря после очередной телемедицинской консультации со специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета минздрава России принято решение о госпитализации ребёнка по неотложным показаниям. Учитывая дальность поездки и тяжесть состояния ребёнка, решено его транспортировать к месту госпитализации специальным бортом.



- Этот мальчик из числа двойни. Он родился первый. Его братик здоров. А у малыша сложное врождённое заболевание, но он борется за каждый день своей жизни. Ему нельзя отказать в этом шансе, - отметила главный неонатолог региона Татьяна Помулева.



По стандартной схеме детей с пороком сердца отправляют в федеральные медицинские центры обычными рейсами в сопровождении медработников. Но это случай особый, так как ребёнка, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких, «потревожат» только один раз, чтобы погрузить в машину скорой помощи. В этот же день спецборт МЧС вылетит обратно.





