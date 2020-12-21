Почти четверть школьников Бурятии «мучилась» на дистанционке

В основном это ученики из сёл



Сегодня на очередной сессии депутат, председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец поднял проблемный вопрос дистанционного школьного обучения. В Бурятии на дистанционку были вынуждены уйти порядка 124 тысяч учеников. У 22% школьников возникли проблемы с Интернетом, заявил Марковец.



- Не у всех есть возможность учиться онлайн, не все могут получить качественную связь. Это в основном касается сельских территорий. Для того, чтобы заходить на серьёзные ресурсы, где одновременно идёт много онлайн работы, необходим высококачественный, высокоскоростной интернет, - сказал депутат.



Также не все образовательные дисциплины оказались обеспечены электронными образовательными ресурсами. Возникли проблемы и с учителями. В Бурятии педагоги в основном пожилого возраста.



- Такой резкий переход на онлайн-уроки, где необходимо всё время смотреть в камеру, всё время пытаться привлечь внимание учеников, оказался тоже достаточно затруднительным. Это требует возможности и умения учителя перейти на данную форму работы. Этому тоже надо учить. Также необходимо, чтобы была хорошая база онлайн-уроков, - добавил Марковец.



Затронул он готовность семей в организации дистанционки. Многие семьи многодетные и, чтобы дать детям образование, они вынуждены иметь по 3-4 компьютера, хотя много малоимущих.



- 3-4 компьютера должны быть одновременно подключены к высокоскоростному интернету, а это тоже финансы. Также, если раньше родители отправляли детей в школу и занимались своими рабочими делами, то сейчас им необходимо дома организовать весь процесс и проследить, чтобы их дети ещё и учились, что вызвало серьёзное напряжение, - сказал Игорь Марковец.



В конце он добавил, что многие сервисы не выдерживали и вылетали из-за перегрузки. Из-за этого школьники также не получали должного обучения.

