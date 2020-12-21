Текучки среди улан-удэнских дворников нет
Старейшей среди работающих дворников в Улан-Удэ стала 85-летняя бабушка. Она убирает улицу Ленина (местный «Арбат»), рассказали в администрации Улан-Удэ.
По словам руководства МБУ «Комбинат по благоустройству», дворниками люди работают в среднем по 10-20 лет, в возрасте от 50 до 80 лет. Любопытно, что среди дворников не наблюдается текучки.
В профессию дворника многие пришли из разных сфер: есть инженеры, сантехники, водители, учителя, фельдшеры, кто-то закончил морское училище. На улицах работает даже бывший капитан танкового подразделения и солист народного ансамбля.
Ежедневный рабочий режим дворников: с 6 утра и до 3 дня с перерывом на обед. Работать приходится много – комбинат по благоустройству убирает свыше 200 улиц общей площадью 1,2 млн кв.м. Также комбинат отрабатывает запросы от администраций районов и коммунальных служб. Необходимо содержать чистыми тротуары, остановки, лестницы, переходы, там, где технически невозможно применение тракторов и погрузчиков.
Профессия дворника на Руси ведет своё начало с 1669 года, когда царь Алексей Романов издал наказ «О градском благополучии». Служащие городского хозяйства в те времена находились в ведении противопожарных служб. Дворник был уважаемым членом общества, числился по полицейскому ведомству и имел номерную бляху.
В Улан-Удэ дворником трудится 85-летняя бабушка
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