На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений

Учёные получили новейшее оборудование для прогноза землетрясений
В последнее время Байкальский регион часто «трясёт». Одно из последних землетрясений магнитудой почти 4 балла произошло недалеко от посёлка Бугульдейка.
До этого было мощное сейсмособытие 10 декабря, эпицентр был в Кабанском районе Бурятии, но подземные толчки ощущались более чем в 200 населённых пунктах. Утреннее землетрясение, в результате которого тряслась мебель, разбудило многих жителей Бурятии и Иркутской области.
Иркутские учёные из института земной коры установили новейшую станцию для прогноза землетрясений. Таких в стране всего три, и находятся они на берегу Байкала, сообщают «Вести. Иркутск».
Учёный секретарь Института земной коры СО РАН Анна Добрынина рассказал, что декабрьские события - это типичные для района центрального Байкала сбросы. В посёлке Бугульдейка проходит граница двух тектонических плит – Сибирской и Амурской.
Учёные всего мира десятки лет изучают движение земной коры. Их главная задача - выработать технологию краткосрочного прогноза. Сейчас у иркутских учёных есть фора - новейшее оборудование. Его они получили в рамках гранта от министерства науки и высшего образования России. Технику успели установить до сентябрьского землетрясения. Уже есть первые данные.
- Пишутся разные параметры природной среды. Геофизические параметры, перемещения, деформации, уровень и состояние подземных вод. Все то, что может использоваться в качестве предвестников землетрясения, - цитируют директора Института земной коры СО РАН Дмитрий Гладкочу «Вести-Иркутск.
Старший научный сотрудник лаборатории тектонофизики Института земной коры СО РАН Сергей Борняков отметил, что аппаратура, которая используется для измерения движения земной коры не работает при минусовых температурах. Поэтому здесь всегда должен сохраняться «плюс».
В том, то Иркутскую область время от времени потряхивает, нет ничего аномального, говорят учёные - сейсмоактивная зона. Главная задача - научиться прогнозировать землетрясения.
На Байкале появилась станция для прогноза землетрясений
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