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В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ситуации на Шишковке и «Стеколке»

В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ситуации на Шишковке и «Стеколке»
Общество, 
Здесь не видят полиции по ночам

Известный в Бурятии корреспондент, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев заявил, что нужно решать криминогенную проблему на Стеклозаводе, Шишковке и Лысой горе.

- Мы сейчас переживаем не очень хорошие времена. В этих микрорайонах практически полное отсутствие Росгвардии и сотрудников патрульно-постовых служб в ночное время, - заявил Намсарай Намсараев.

Также он обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой дать поручение минстрою по проблеме водоснабжения. На той же Шишковке без воды живут жители трёх улиц – около 200 человек, из них 50 – пожилые. Стоимость вопроса – около шести миллионов.

Проблема отсутствия водоснабжения есть и на Стеклозаводе.

- Мы не говорим «чистая вода», мы говорим «просто вода». Без воды здесь более двух тысяч человек. Цена насосной станции – 14 млн рублей, - озвучил Намсарай Намсараев. 
полиция криминал
 
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