В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ситуации на Шишковке и «Стеколке»

Здесь не видят полиции по ночам



Известный в Бурятии корреспондент, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев заявил, что нужно решать криминогенную проблему на Стеклозаводе, Шишковке и Лысой горе.



- Мы сейчас переживаем не очень хорошие времена. В этих микрорайонах практически полное отсутствие Росгвардии и сотрудников патрульно-постовых служб в ночное время, - заявил Намсарай Намсараев.



Также он обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой дать поручение минстрою по проблеме водоснабжения. На той же Шишковке без воды живут жители трёх улиц – около 200 человек, из них 50 – пожилые. Стоимость вопроса – около шести миллионов.



Проблема отсутствия водоснабжения есть и на Стеклозаводе.



- Мы не говорим «чистая вода», мы говорим «просто вода». Без воды здесь более двух тысяч человек. Цена насосной станции – 14 млн рублей, - озвучил Намсарай Намсараев.