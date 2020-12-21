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Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ

Землетрясение довело до паники жильцов ветхого общежития в Улан-Удэ
Общество, 
Общежитие едва не рухнуло, рассказали сегодня на сессии Хурала

Жильцов давно нуждающегося в ремонте общежития на улице Воронежская в Улан-Удэ особенно испугало сильное землетрясение 10 декабря. Об этом сообщил корреспондент и депутат Намсарай Намсараев сегодня на сессии Народного Хурала.

- Общежитие на Воронежской едва не рухнуло. Землетрясение навело панику в этом доме. Мы туда выезжали, и, действительно, люди на грани паники, - рассказал он.

В этом общежитии, которое находится на Стеклозаводе, более 200 комнат и 160 собственников. «Байкал-Daily» уже сообщал о проблемах этого дома. Жители общежития боятся, что постройка может рухнуть в любой момент, так как дом прогнил и весь в трещинах. На данный момент износ здания составляет более 71 %. «Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными», - рассказывала ранее местная жительница.

Проблему можно было бы решить, попади этот дом в список аварийных до 1 января 2017 года. Тогда жильцов общежития расселили бы по новым квартирам. Однако комиссия признала этот дом аварийным лишь в начале 2019 года.

Пока точно неизвестно, когда же всё-таки расселят жильцов. По словам Намсарая Намсараева, рассматривается вопрос о том, чтобы дом включить не в программу расселения из аварийного жилья, а программу сейсмической устойчивости зданий.

- Якобы разрабатывается проектно-сметная документация. Но информация противоречивая, - поделился он.

Он вновь попросил решить вопрос с этим общежитием.

Землетрясение произошло рано утром 10 декабря, оно разбудило многих жителей Бурятии и Иркутской области. В домах тряслась мебель, толчки были довольно длительными. Землетрясение произошло в Кабанском районе, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3. 
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