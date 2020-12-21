В Улан-Удэ осуждённых научили делать снежинки из бумаги

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Обучение проходило в онлайн-формате



В библиотеках Улан-Удэ проходит онлайн-марафон мероприятий, посвящённых встрече Нового года. В нём принимают участие осуждённые исправительных учреждений УФСИН России по Бурятии.



Осуждённые исправительной колонии № 7 приняли участие в видео мастер-классе «Новогодние узоры» по изготовлению объёмных и ажурных снежинок из бумаги, от совсем небольших до крупных.



Также осуждённые узнали о традициях Нового года, о его истории и атрибутики, сообщили в пресс-службе ведомства.





