Обучение проходило в онлайн-формате
В библиотеках Улан-Удэ проходит онлайн-марафон мероприятий, посвящённых встрече Нового года. В нём принимают участие осуждённые исправительных учреждений УФСИН России по Бурятии.
Осуждённые исправительной колонии № 7 приняли участие в видео мастер-классе «Новогодние узоры» по изготовлению объёмных и ажурных снежинок из бумаги, от совсем небольших до крупных.
Также осуждённые узнали о традициях Нового года, о его истории и атрибутики, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ осуждённых научили делать снежинки из бумаги
Общество, Фото:
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