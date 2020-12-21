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В Улан-Удэ осуждённых научили делать снежинки из бумаги

В Улан-Удэ осуждённых научили делать снежинки из бумаги
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Обучение проходило в онлайн-формате

В библиотеках Улан-Удэ проходит онлайн-марафон мероприятий, посвящённых встрече Нового года. В нём принимают участие осуждённые исправительных учреждений УФСИН России по Бурятии.

Осуждённые исправительной колонии № 7 приняли участие в видео мастер-классе «Новогодние узоры» по изготовлению объёмных и ажурных снежинок из бумаги, от совсем небольших до крупных.

Также осуждённые узнали о традициях Нового года, о его истории и атрибутики, сообщили в пресс-службе ведомства.


УФСИН Новый год
 
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