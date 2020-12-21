В Бурятии тракторист и вальщик леса срубили лишнего ради зарплаты

Общество, Фото: из архива

Возбуждено уголовное дело



В Кижингинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемых в незаконной заготовке леса.



При проверке лесоделяны полицейские обнаружили вырубку на лесоучастке неклеймёной лиственницы - всего около 16 кубометров. Ущерб оценён на сумму 85 тысяч рублей.



Установлена причастность к спилу деревьев двух нанятых лесозаготовителем работников 47 и 65 лет – вальщика и тракториста, которые были задержаны оперативниками на месте происшествия. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они осуществили незаконную вырубку непредназначенных для заготовки лесных насаждений – для получения большей прибыли за больший объём выполненной работы.



С погрузочной площадки правоохранителями изъяты сортименты в количестве 40 штук, а также бензопила, трактор.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

