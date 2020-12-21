Возбуждено уголовное дело
В Кижингинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемых в незаконной заготовке леса.
При проверке лесоделяны полицейские обнаружили вырубку на лесоучастке неклеймёной лиственницы - всего около 16 кубометров. Ущерб оценён на сумму 85 тысяч рублей.
Установлена причастность к спилу деревьев двух нанятых лесозаготовителем работников 47 и 65 лет – вальщика и тракториста, которые были задержаны оперативниками на месте происшествия. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они осуществили незаконную вырубку непредназначенных для заготовки лесных насаждений – для получения большей прибыли за больший объём выполненной работы.
С погрузочной площадки правоохранителями изъяты сортименты в количестве 40 штук, а также бензопила, трактор.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии тракторист и вальщик леса срубили лишнего ради зарплаты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инициативу второй раз озвучил Игорь Бобков
Здесь не видят полиции по ночам
Обучение проходило в онлайн-формате
Общежитие едва не рухнуло, рассказали сегодня на сессии Хурала
Возбуждено уголовное дело
Тяжёлая ситуация сложилась в Выдрино
Мужчина обратился в Верховный суд
Проведение корпоративов осталось под запретом
Вопрос о повышении зарплат госслужащих Бурятии не смогли снять с рассмотрения
Станция будет видна до 8 января
Некоторые депутаты сочли, что министры «не готовы»
Предложение о памятнике назвали «очень хорошим»
Фёдор Житихин проработал директором музея 22 года
О своих буднях «на передовой» обеспечения теплом рассказал Пётр Мироманов – заместитель начальника участка отопительных котельных
Четвёртый вариант подключения стал доступен для сервиса электронных заказных писем Почты России