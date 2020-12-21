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В селе в Бурятии во всех многоквартирных домах нашли признаки аварийности

В селе в Бурятии во всех многоквартирных домах нашли признаки аварийности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тяжёлая ситуация сложилась в Выдрино

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии сложилась крайне тяжёлая ситуация с состоянием многоквартирных домов. Депутат Дмитрий Швецов сегодня на сессии Народного Хурал назвал дома в Выдрино «ужасными».

- 84 многоквартирных дома, из них только семь были построены после 1950 года. В августе 2019 года фонд капремонта представил список домов, в которых есть признаки аварийного и ветхого жилья. В Выдрино это практически все дома. Все 84 дома попали в этот список. Фонд капремонта ставит вопрос о нецелесообразности работ в этих многоквартирных домах, - сообщил Швецов.

По его словам, фонд капремонта уже отказался от ремонта кровли в трёх домах по улице Набережная. Между тем, в одном из домов рухнули потолочное перекрытие и балки. Сегодня жильцы расселены.

- Проблема остаётся. Муниципалитет из-за нехватки денег остановится заложником ситуации. Главы поселений уже получают представления прокуратуры, - сообщил Дмитрий Швецов.

Он обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой внести в программу по переселению граждан из аварийного фонда три наиболее проблемных дома. Кроме того, заявил Швецов, необходимо перенести программу капремонта с более поздних сроков на как можно скорейшие.

По его словам, аналогичная проблема также есть и в городе Бабушкин и в нескольких домах в посёлке Каменск.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Выдрино не раз просили исключить их из Бурятии и включить в состав соседней Иркутской области. 
многоквартирные дома
 
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