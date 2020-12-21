Мужчина обратился в Верховный суд
Житель Тарбагайского района Бурятии признан виновным в том, что он, ранее будучи подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сельчанину было назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
Посчитав назначенное наказание излишне суровым, осуждённый обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, в удовлетворении которой было отказано.
- Судом апелляционной инстанции назначенное наказание признано справедливым, соразмерным содеянному, поскольку объектом данного преступления является не только безопасность движения, но и жизнь, и здоровье людей, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Житель Бурятии пытался обжаловать приговор за пьяную езду
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