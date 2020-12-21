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Глава Бурятии отказался от повышения зарплаты

Глава Бурятии отказался от повышения зарплаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вопрос о повышении зарплат госслужащих Бурятии не смогли снять с рассмотрения

Сегодня на сессии Народного Хурала будет рассмотрен вопрос о повышении зарплат ряда чиновников. Законопроект «Об индексации базовой ставки, применяемой для расчёта оплаты труда, в 2020 году» предлагается рассмотреть в двух чтениях.

«Законопроектом предлагается установить индексацию базовой ставки, утвержденной законом Республики Бурятия № 260-IV, в размере 3,0 процента с 1 октября 2020 года. Базовая ставка - исходная ставка, применяемая для расчета денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Бурятии. Базовая ставка подлежит индексации (повышению) в порядке и сроки, предусмотренные для индексации (повышения) ежемесячного денежного содержания государственных гражданских служащих. Указом главы Республики Бурятия от 09.10.2020 № 222 «О повышении заработной платы работников органов государственной власти Республики Бурятия» предусмотрено повышение с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Республики Бурятия, а также должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Республики Бурятия, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Бурятия», - говорится в пояснительной записке.

Отметим, повышение зарплаты не коснётся главы Бурятии Алексея Цыденова, по его собственному решению.

Сегодня в начале сессии парламента депутат от КПРФ Баир Цыренов предложил вовсе снять данный вопрос с рассмотрения.

- Предусматривается увеличение бюджетных расходов на руководителей высшего уровня республики. Глава себе не увеличивает, его увеличение не коснётся. И мне не очень понятно, почему зампреды правительства и министры сами не вышли с инициативой не вносить этот законопроект, - высказался Баир Цыренов.

По его словам, также увеличение коснётся 15 депутатов Народного Хурала, которые трудятся на постоянной основе. Речь идёт о спикере, двух его заместителей и руководителей комитетов.

- Предлагаю этот вопрос снять, в том числе поддержать главу республики, который принял абсолютно правильное решение себе зарплату не увеличивать, тем более в условиях пандемии, - призвал Баир Цыренов.

Вопрос вынесли на голосование. Поддержали его 16 депутатов, но против высказались 36. Так что вопрос не был принят и будет рассмотрен сегодня в течение дня. 
глава Бурятии Народный Хурал
 
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