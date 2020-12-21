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Улан-удэнцы смогут по утрам видеть МКС

Улан-удэнцы смогут по утрам видеть МКС
Общество,  Фото:pixabay.com
Станция будет видна до 8 января 

Жители Улан-Удэ в предновогодние дни и новогодние праздники смогут невооруженным глазом увидеть на небе Международную космическую станцию. МКС отчётливо будет виден по утрам. 

- С 20 декабря на большей части России начнётся очередной, но уже утренний сезон пролётов МКС, поскольку Солнце восходит в эти дни относительно поздно. Поэтому пока вы идёте на работу или просто прогуливаетесь, обязательно посмотрите на небо: медленно плывущую с запада на восток МКС трудно не заметить даже на «засвеченном» городском небе. Это будем мы, - написал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в соцсети. 

Над Улан-Удэ космическую станцию можно будет увидеть:

21 декабря - 7:18;
22 декабря - 6:30 и 08.07;
23 декабря - 07:19;
24 декабря - 06:31 и 08:08;
25 декабря - 05:45 и 07:20;
26 декабря - 06:33 и 08:09;
27 декабря - 05:47 и 07:22;
28 декабря - 06:34 и 08:11;
29 декабря - 05:48 и 07:23;
30 декабря - 06:35 и 08:12
31 декабря - 5:49 и 7:24
1 января - 6:37 и 8:13
2 января - 5:51 и 7:25
3 января - 6:38 и 8:14
4 января - 5:52 и 7:26
5 января - 6:39
6 января - 5:53 и 7:27
7 января - 6:40
8 января - 5:55


 
Как сообщал «Байкал-Daily», подобное явление уже было в конце сентября. Тогда улан-удэнцы могли видеть МКС вечером. 
космос международная космическая станция
 
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