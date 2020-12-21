Улан-удэнцы смогут по утрам видеть МКС



Жители Улан-Удэ в предновогодние дни и новогодние праздники смогут невооруженным глазом увидеть на небе Международную космическую станцию. МКС отчётливо будет виден по утрам.



- С 20 декабря на большей части России начнётся очередной, но уже утренний сезон пролётов МКС, поскольку Солнце восходит в эти дни относительно поздно. Поэтому пока вы идёте на работу или просто прогуливаетесь, обязательно посмотрите на небо: медленно плывущую с запада на восток МКС трудно не заметить даже на «засвеченном» городском небе. Это будем мы, - написал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в соцсети.



Над Улан-Удэ космическую станцию можно будет увидеть:



21 декабря - 7:18;

22 декабря - 6:30 и 08.07;

23 декабря - 07:19;

24 декабря - 06:31 и 08:08;

25 декабря - 05:45 и 07:20;

26 декабря - 06:33 и 08:09;

27 декабря - 05:47 и 07:22;

28 декабря - 06:34 и 08:11;

29 декабря - 05:48 и 07:23;

30 декабря - 06:35 и 08:12

31 декабря - 5:49 и 7:24

1 января - 6:37 и 8:13

2 января - 5:51 и 7:25

3 января - 6:38 и 8:14

4 января - 5:52 и 7:26

5 января - 6:39

6 января - 5:53 и 7:27

7 января - 6:40

8 января - 5:55







